Моє враження від твору "Вечір проти Івана купала"
Українська література
Моє враження від твору "Вечір проти Івана купала"
Ответ(ы):
Гость:
В творі Вечір проти івана купала змальовується різні звичаї українського народу. Мені не сподобалося ворожіння в цьому творі, тому що я не вірю в це. Сам сюжет досить привабливий. Читати цікаво. Мені не вистачало більшого опису головних героїв. Щоб зрозуміти твір до кінця я була змушена передивитися фільм.
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