Найди периметр прямоугольника,длина которого 13 м,а ширина в 4 раза больше
Математика
Найди периметр прямоугольника,длина которого 13 м,а ширина в 4 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 * 4 = 52 м длина прямоугольника P = ( 13 + 52 ) * 2 =130 см периметр Ответ 130 см
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