Найдите значение аргумента, при котором значение функции y=191-349x равно -507
Алгебра
Найдите значение аргумента, при котором значение функции y=191-349x равно -507
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Гость:
Правильный ответ 2!!!
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