Один поезд находился в пути 7:00 а второй 13:00 второй Поезд проехал на 360 километров б??льше чем в первый Сколько километров проехал каждый поезд если один двигался с одинаковой скоростью

Математика
Один поезд находился в пути 7:00 а второй 13:00 второй Поезд проехал на 360 километров б??льше чем в первый Сколько километров проехал каждый поезд если один двигался с одинаковой скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-7=6 часов находился больше второй поезд 360км :6часов=60 км в час это скорость поездов  7х60=420 км проехал первый поезд 13х60=780км проехал второй поезд.
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