Один поезд находился в пути 7:00 а второй 13:00 второй Поезд проехал на 360 километров б??льше чем в первый Сколько километров проехал каждый поезд если один двигался с одинаковой скоростью

Математика

Один поезд находился в пути 7:00 а второй 13:00 второй Поезд проехал на 360 километров б??льше чем в первый Сколько километров проехал каждый поезд если один двигался с одинаковой скоростью

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