Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 километров шоссейной дороги за 30 д??ей, а другая- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировоть эту дорогу обе бригады, работая вместе???

Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 километров шоссейной дороги за 30 д??ей, а другая- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировоть эту дорогу обе бригады, работая вместе???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/30=0.5 км в день первая бригада 15/60=0.25 км в день вторая бригада 0.5+0.25=0.75 в день работы вместе 15*0.75=20 дней ответ 20 дней
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