Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 километров шоссейной дороги за 30 д??ей, а другая- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировоть эту дорогу обе бригады, работая вместе???

Математика

Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 километров шоссейной дороги за 30 д??ей, а другая- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировоть эту дорогу обе бригады, работая вместе???

Автор: Гость