ОСОБЕННО МНОГО В ЛЕСУ ЖЕЛТЫХ ОПЯТ. КАК ВЫДЕЛИТЬ В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ?

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ОСОБЕННО МНОГО В ЛЕСУ ЖЕЛТЫХ ОПЯТ. КАК ВЫДЕЛИТЬ В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала хочу сказать главные члены глагол и существительное много опят главные члены
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