ОСОБЕННО МНОГО В ЛЕСУ ЖЕЛТЫХ ОПЯТ. КАК ВЫДЕЛИТЬ В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ?
Русский язык
ОСОБЕННО МНОГО В ЛЕСУ ЖЕЛТЫХ ОПЯТ. КАК ВЫДЕЛИТЬ В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала хочу сказать главные члены глагол и существительное много опят главные члены
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык
Из каких основных частей может состоять аннотация? Помогите пожалуйста еще соста??ить одну аннотацию про какой нибудь текст
Русский язык