Отдаю все свои баллы. Помогите! Нужно составить любое предложение на английском, но такое, чтобы в нем было подлежащее, сказуемое, 2 дополнения, время/место (тобиш где и когда происходит действие). К этому предложению нужно с...

Английский язык

Отдаю все свои баллы. Помогите! Нужно составить любое предложение на английском, но такое, чтобы в нем было подлежащее, сказуемое, 2 дополнения, время/место (тобиш где и когда происходит действие). К этому предложению нужно составить 6 вопросов: 1. общий вопрос да/нет 2. альтернативный вопрос 3. вопрос к подлежащему 4. вопрос к сказуемому 5. вопрос к обстоятельству 6. хвостовой вопрос

Автор: Гость