Памагите пожалуста как решить эту. задачу

Математика
Памагите пожалуста как решить эту. задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какую имменно задачу я непойму прости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите срочно фотография есть
Ответить
Математика
Сколько лет сыну ,если отцу 38 лет , а сын моложе отца на 25 лет?
Ответить
Математика
Представь число 208090 в виде суммы разрядных слагаемых
Ответить
Математика
Номер 800 и 802 и надо расписать срочно надо . Плиз
Ответить
Алгебра
Чем может равняться x если x<0,5
Ответить