Переведите плз((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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Говоря о художественных галереях Лондона, нам следует поговорить в первую очередь о Национальной галерее, Портретной галерее и галереи Тейт. Национальная галерея одна из самых богатых и наиболее обширных коллекций картин во всем мире. Она расположена на северее Трафальгарской площади; галерея была разработана (сконструирована) Уильямом Уилкинсом и построена в 1834-1837. Коллекция охватывает все школы и периоды искусства, но наиболее известна благодаря своим шедеврам Рернбранта и Рубенса. Британская школа не в полной мере представлены как коллекции нации совместно с галереей Тейт . Национальная гелерея бла основана в 1824 году, когда правительство приобрело коллекцию Джона Ангерштейна, что составляла 38 картин. Галерея Тейт нашиональная коллекция британской живописи от 16ого века до наших дней. Это так же национальная галерея модернистского искусства, включающего картины и скульптуры, сделанные в Европе и Америке. Она открыта в 1897 и была началом Национальной галереи Британского искусства. Она обязана своим созданием С.Х. Тейту, кто построил галерею и дал ей свою собственную коллекцию в 65 картин.