Переведите задания пожалуйста очень срочно!!!

Гость: Гость:

Представьте, что вы хотите обьяснить своему другу по переписке, что такое дача. Используйте информацию из текста и расскажите классу. Обсудите: - что это такое - где вы можете её найти - как её используют люди Проголосуйте за лучшую картинку. Объясните свой выбор. Напишите о своей даче и что вы любите делать там.