Переведите задания пожалуйста очень срочно!!!

Английский язык
Переведите задания пожалуйста очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представьте, что вы хотите обьяснить своему другу по переписке, что такое дача. Используйте информацию из текста и расскажите классу. Обсудите: - что это такое - где вы можете её найти - как её используют люди Проголосуйте за лучшую картинку. Объясните свой выбор. Напишите о своей даче и что вы любите делать там.
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