Першого дня господарство відправило на сезонний ярмарок 4 машини з капустою,а дру??ого -7таких машин. другого дня відправленно на 9т капусти більше,ніж першого. скільки тонн капусті відправленно другого дня?

Математика
Першого дня господарство відправило на сезонний ярмарок 4 машини з капустою,а дру??ого -7таких машин. другого дня відправленно на 9т капусти більше,ніж першого. скільки тонн капусті відправленно другого дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7-4=3(шт) 2)9÷3=3(т) в каждой машине 3)7×3=21(т) отправили во второй день.
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