Першого дня господарство відправило на сезонний ярмарок 4 машини з капустою,а дру??ого -7таких машин. другого дня відправленно на 9т капусти більше,ніж першого. скільки тонн капусті відправленно другого дня?

Математика

Першого дня господарство відправило на сезонний ярмарок 4 машини з капустою,а дру??ого -7таких машин. другого дня відправленно на 9т капусти більше,ніж першого. скільки тонн капусті відправленно другого дня?

Автор: Гость