Плиз помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
Математика
Плиз помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)24+2 х(2=8)=260 в)(140-40):4-2=23 г)140-(40:(4-2)=120 д)(36+3)х 3+7=390 е)36+3 х(3+7)=66 ж)(231:(3+4) х 2=66 з)231:(3=(4х2)=21
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