Помогите ответить на вопросы по биологии
Биология
Помогите ответить на вопросы по биологии
Ответ(ы):
Гость:
1. оболочка сердца - эпикард 2. Из 3 фаз 1. систола предсердия 2. систола желудочков 3. общая фаза или же дистола сердца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках...
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Подчеркни родственные слова в скобках,которые тебе помогло.Рядом напиши слова,родственное другому слову,стоящему в скобках...
Физика
Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно...