Помогите ответить на вопросы по биологии

Биология
Помогите ответить на вопросы по биологии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. оболочка сердца - эпикард 2. Из 3 фаз  1. систола предсердия 2. систола желудочков 3. общая фаза или же  дистола сердца
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