Помогите перевести пж?

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1)гондолы-это длинные, черные узкие лодки. Он является самым известным за его использование на каналах Венеции, водных путях для лодок. В ней может умещаться 6 пассажиров. Когда ты посетишь Венецию, не пропусти романтическое путешествие на гондоле. 2)В тунисе, люди используют верблюдов как транспорт. Они говорят люди кто имеет верблюда всегда на нем перемещаются. Езда на верблюдах популярна среди туристов Поезка по пустыне сахаре на верблюдах. Это может быть непередаваемым опытом. С тебя Оценка и лайк решения) Удачи.