Помогите плиз пожалуйста до завтра

Математика
Помогите плиз пожалуйста до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ - лишний мёд - в лишних бидонах РЕШЕНИЕ 1) 9-5 = 4 -лишних бидона с мёдом. 2) 160 л : 4 = 40 л - в одном билоне. 3)  40 л * 5 = 200 л - липового мёда - ОТВЕТ 4) 40 л * 9 = 360 л -  гречишного мёда  или 200 л + 160 л = 360 л - ОТВЕТ 
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