Помогите плиз пожалуйста до завтра

Гость: Гость:

ДУМАЕМ - лишний мёд - в лишних бидонах РЕШЕНИЕ 1) 9-5 = 4 -лишних бидона с мёдом. 2) 160 л : 4 = 40 л - в одном билоне. 3) 40 л * 5 = 200 л - липового мёда - ОТВЕТ 4) 40 л * 9 = 360 л - гречишного мёда или 200 л + 160 л = 360 л - ОТВЕТ