Помогите плиз решите это все .

Математика
Помогите плиз решите это все .
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Автор: Гость
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Гость:
1б 2в 3б 4в 5г 6б 7а 8г 9в 10в 11г 12а
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