Помогите плиззз ))))
Математика
Помогите плиззз ))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*6=510км /час 870-510=360км /час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От школы до спортивного зала один километр по парку нужно пройти девять сотых это??о расстояния по переулку 11 соток остальную часть пути проехать ...
Физика
Как движутся в металле свободные электроны при отсутствии в металле электрического поля? ??? помогите пожалуйста
Другие предметы
Русский язык
Сделайте очень надо спишите обозначая в словах изученную орфограмму. укажите пре??ложения с однородными членами. Смирнов по-хозяйски зашёл за реш т...