Помогите плиззз ))))

Математика
Помогите плиззз ))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*6=510км /час 870-510=360км /час 
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