Помогите пожалуйста. Из наиболее употребительных слов с удвоенными согласными, о??носящимися к школьной жизни и к спорту, составьте предложения.

Русский язык

Помогите пожалуйста. Из наиболее употребительных слов с удвоенными согласными, о??носящимися к школьной жизни и к спорту, составьте предложения.

Автор: Гость