Помогите пожалуйста. Из наиболее употребительных слов с удвоенными согласными, о??носящимися к школьной жизни и к спорту, составьте предложения.

Русский язык
Помогите пожалуйста. Из наиболее употребительных слов с удвоенными согласными, о??носящимися к школьной жизни и к спорту, составьте предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В классе 5 ребят. Миша играет в хоккей. Дима носит кроссовки.
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