Помогите пожалуйста номер 14
Математика
Помогите пожалуйста номер 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем равен произведению сторон квадрата на высоту, т.е. 1352=13*13*высоту высота = 1352/169=8 см
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