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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How long has Omar been playing dombra ? How long has Asel been singing? c) How long has Dmitry been watching TV? d) How long have Jennifer and Asel been talking on the phone?
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