ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How long has Omar been playing dombra ?  How long has Asel been singing? c) How long has Dmitry been watching TV? d) How long have Jennifer and Asel been talking on the phone?
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