Помогите с примерами

Гость: Гость:

Сначала умножение и деление делается либо действия в скобках если они есть. Потом уже сложение и вычитание. 1) 917*0,005=4,585 4,585+10,4+5,6-7,645=12,94 2) 66,42:4=16,605 16,605:4,5=3,69 0,407*10=4,07 3,69+3,26=6,95 6,95+4,07=11,02 11,02-1=10,02 3) 10,323:0,9=11,47 2,068:4,4=0,47 4343*0,001=4,343 11,47-0,47=11 11-4,343=6,657 6,657+4,373=11,03 4) 2,582+4,7=7,282 7,282-4,282=3 0,013-7224=93,912 93,912:3=31,304 31,304:2,6=12,04 5) 39,856+60,144=100 177,6:100=1,776 1,776:0,2=8,88 0,29*1=0,29 17-8,88=8,12 8,12+0,29=8,41 6) 7,909+5,093=13,002 13,002-13=0,002 750,11-47=703,11 703,11-0,11=703 0,002*703=1,406 1,406:0,1=14,06 7) 68,697+71,303=140 0,347-0,342=0,005 140*0,005=0,7 31,44:8=3,93 19,7-0,7=19 19-3,93=15,07 8) 3*3,02=9,06 9,279+9,06=18,339 18,339+7,071=25,41 25,41:7=3,63 15,37+3,63=19 19-2,92=16,08 Всё!