Помогите упростить выражение)
Алгебра
Помогите упростить выражение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение, быстро делала не факт, что правильно, не уверена в правильности описанного примера
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