Помогите!!!!!!заранее спасибо)*
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Помогите!!!!!!заранее спасибо)*
Ответ(ы):
Гость:
Трактористы-трактор-корень;ист-суффикс;ы-окончание.Привозим-при-приставка:воз-корень;им-окончание.Вносишь-в-приставка:нос-корень:ишь-окончание.Сварщик-с-приставка;вар-корень;щ-суффикс;ик-суффикс.
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