Предложение со словами beautiful pictures

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Предложение со словами beautiful pictures
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You can see beautiful pictures in this room
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