Преобразуй уравнения так чтобы количества действий увеличилось, а корень остался таким же R:8=836+398 пожалуйста
Математика
Преобразуй уравнения так чтобы количества действий увеличилось, а корень остался таким же R:8=836+398 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R/8=836+398 R/8=1234 R=1234*8 R=9872 9872/8=1234 1234=1234 вроде так
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