Преобразуй уравнения так чтобы количества действий увеличилось, а корень остался таким же R:8=836+398 пожалуйста

Математика

Преобразуй уравнения так чтобы количества действий увеличилось, а корень остался таким же R:8=836+398 пожалуйста

Автор: Гость