Прочитайте какой частью речи является каждое слова ? Футболист,кормушка,цветник,олененок,фонарик,помощник,сибиряк,весельчак,тигрица,гнездышко, звездочка,доброта,контролер,гордость.все слова разобрать по составу .

Русский язык
Прочитайте какой частью речи является каждое слова ? Футболист,кормушка,цветник,олененок,фонарик,помощник,сибиряк,весельчак,тигрица,гнездышко, звездочка,доброта,контролер,гордость.все слова разобрать по составу .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Футболист существительное кормушка существительное 
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