Расстояние между городами А и В равно 960 км. Определить, на каком расстоянии от А произойдет встреча двух поездов, идущих друг другу навстречу, если оба поезда движутся со скоростью 40 км в час, но поезд, идущий из В, вышел на...

Математика

Расстояние между городами А и В равно 960 км. Определить, на каком расстоянии от А произойдет встреча двух поездов, идущих друг другу навстречу, если оба поезда движутся со скоростью 40 км в час, но поезд, идущий из В, вышел на 3 ч позже, чем поезд, идущий из А, который вышел в 8.00

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