Расстояние между городами А и В равно 960 км. Определить, на каком расстоянии от А произойдет встреча двух поездов, идущих друг другу навстречу, если оба поезда движутся со скоростью 40 км в час, но поезд, идущий из В, вышел на...

Математика
Расстояние между городами А и В равно 960 км. Определить, на каком расстоянии от А произойдет встреча двух поездов, идущих друг другу навстречу, если оба поезда движутся со скоростью 40 км в час, но поезд, идущий из В, вышел на 3 ч позже, чем поезд, идущий из А, который вышел в 8.00
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Быстро помогите пожалуйста вообще срочно ааааааа!!!!!
Ответить
Английский язык
Выберите эквивалент слова: "владелец"
Ответить
Химия
3 метил пентанол срочно, пожалуйста
Ответить
Математика
На окраску 72% площади пола пошло 4.5 кг краски. Сколько пойдет краски на оставшуюся ??асть пола?
Ответить
Математика
Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ?
Ответить