Ребята прошу вас помогите мне пожалуйста очень срочно нужно прошу. Отметь словосочетания в которых числ употребляется неправильно. пошу вас помогите а) девяностам годам б) в двухстах метрах в) около сорока литров г) из двенад...
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Ребята прошу вас помогите мне пожалуйста очень срочно нужно прошу. Отметь словосочетания в которых числ употребляется неправильно. пошу вас помогите а) девяностам годам б) в двухстах метрах в) около сорока литров г) из двенадцати учеников д) пятистам туриста е) у тридцати семи домов
Ответ(ы):
Гость:
А и д , потому что правельно Девяносте годы Пятисот туристов
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