Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решить уравнение(2х+0,2)-(х-0,5)=0
Математика
Решить уравнение(2х+0,2)-(х-0,5)=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+0,2)-(x-0,5)=0 2x+0,2-x+0,5=0 x+0,7=0 x=-0,7 Ответ: -0,7
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите с Английского на русский Read with the correct ending
Ответить
Английский язык
Помогите...пожалуйста
Ответить
Математика
Составь приведенное квадратное уравнение, корни которого -5 и 3.
Ответить
Алгебра
Выразите из уравнения -R+P+q*(z-4)/2переменную z
Ответить
Алгебра
(x-2)(2x+3) Зделать в многочлене стандартного вида
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск