Решите пожалусто. Для школы купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько пришлось бы заплатить за такое же количество одинаковых учебников, цена которых в 1,5 раза больше?

Алгебра

Решите пожалусто. Для школы купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько пришлось бы заплатить за такое же количество одинаковых учебников, цена которых в 1,5 раза больше?

Автор: Гость