Решите пожалусто. Для школы купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько пришлось бы заплатить за такое же количество одинаковых учебников, цена которых в 1,5 раза больше?
Алгебра
Решите пожалусто. Для школы купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько пришлось бы заплатить за такое же количество одинаковых учебников, цена которых в 1,5 раза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7500 рублей так как 5000*1,5=7500
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