Решите задачу:: про робота. сейчас он кивает, через минуту моргает, сейчас он топае??,через минуту хлопает,сейчас он пищит, через минуту кивает, сейчас онтрещит, через минуту пищит, сейчас он моргает,через минуту топает,сейчас ...
Математика
Решите задачу:: про робота. сейчас он кивает, через минуту моргает, сейчас он топае??,через минуту хлопает,сейчас он пищит, через минуту кивает, сейчас онтрещит, через минуту пищит, сейчас он моргает,через минуту топает,сейчас он хлопает,через минуту трещит, сейчас он пищит. что он будет делать через 40 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расставим все действия робота по порядку начиная от пищит: 1 пищит 2 кивает 3 моргает 4 топает 5 хлопает 6 трещит 7 пищит и так, робот каждую минуту меняет по порядку 6 действий: пищит, кивает, моргает, топает, хлопает, трещит и потом снова пищит и т.д. т.о. в наш цикл входит 6 операций по 1 минуте каждая, итого 6 минут кроме самого первого цикла, т.к. до первой операции "пищит" минута не идет. Т.е. первый цикл занимает 6-1 минут Разделим 40 на 6, получим 6 полных циклов и 4 минуты в остатке к 4 прибавим 1 минуту, которой нет в первом цикле - итого 5 лишних минут 5 операция в нашем цикле - хлопает Ответ: через 40 минут робот будет хлопать
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