Решите задачу:: про робота. сейчас он кивает, через минуту моргает, сейчас он топае??,через минуту хлопает,сейчас он пищит, через минуту кивает, сейчас онтрещит, через минуту пищит, сейчас он моргает,через минуту топает,сейчас ...

Гость: Гость:

Расставим все действия робота по порядку начиная от пищит: 1 пищит 2 кивает 3 моргает 4 топает 5 хлопает 6 трещит 7 пищит и так, робот каждую минуту меняет по порядку 6 действий: пищит, кивает, моргает, топает, хлопает, трещит и потом снова пищит и т.д. т.о. в наш цикл входит 6 операций по 1 минуте каждая, итого 6 минут кроме самого первого цикла, т.к. до первой операции "пищит" минута не идет. Т.е. первый цикл занимает 6-1 минут Разделим 40 на 6, получим 6 полных циклов и 4 минуты в остатке к 4 прибавим 1 минуту, которой нет в первом цикле - итого 5 лишних минут 5 операция в нашем цикле - хлопает Ответ: через 40 минут робот будет хлопать