Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Стороны прямоугольника относятся как 7:6 ,а его площядь равна 168см².Найдите стороны прямоугольника ПАЖАЛУЙСТА

Алгебра

Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Стороны прямоугольника относятся как 7:6 ,а его площядь равна 168см².Найдите стороны прямоугольника ПАЖАЛУЙСТА

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