Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Стороны прямоугольника относятся как 7:6 ,а его площядь равна 168см².Найдите стороны прямоугольника ПАЖАЛУЙСТА
Алгебра
Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Стороны прямоугольника относятся как 7:6 ,а его площядь равна 168см².Найдите стороны прямоугольника ПАЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
168:7.6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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