Ромчик записав на дошці всі числа що мають такі властивості перша цифра кожного ч??сла дорівнює 1. кожна наступна цифра не менше принаймні від однієї з попередніх цифр числа. сума цифер чила дорівнює 5. скільки цифер записав ро...
Математика
Ромчик записав на дошці всі числа що мають такі властивості перша цифра кожного ч??сла дорівнює 1. кожна наступна цифра не менше принаймні від однієї з попередніх цифр числа. сума цифер чила дорівнює 5. скільки цифер записав ромчик? А-4, Б-5, В-6, Г-7, Д-8.
Ответ(ы) на вопрос:
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14, 113, 11111, 122, 1112. ответ Б-5
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