С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450т огурцов.сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5ц

Математика

С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450т огурцов.сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5ц

Автор: Гость