С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450т огурцов.сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5ц
Математика
С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450т огурцов.сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5ц
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Гость:
450:15 решишь сам(а)
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