Шмель и оса полетели с поля в одном направлении. Зная, что шмель летел со скоростью 50м/мин, а оса - 150м/мин, ответь на следующие вопросы. 1)Когда вылетела оса, расстояние между шмелём и осой было 200м. Через сколько минут ос...

Математика
Шмель и оса полетели с поля в одном направлении. Зная, что шмель летел со скоростью 50м/мин, а оса - 150м/мин, ответь на следующие вопросы. 1)Когда вылетела оса, расстояние между шмелём и осой было 200м. Через сколько минут оса догонит шмеля?
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Гость:
50t+200=150t t=2мин Ответ:2 мин
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