Шмель и оса полетели с поля в одном направлении. Зная, что шмель летел со скоростью 50м/мин, а оса - 150м/мин, ответь на следующие вопросы. 1)Когда вылетела оса, расстояние между шмелём и осой было 200м. Через сколько минут ос...

Математика

Шмель и оса полетели с поля в одном направлении. Зная, что шмель летел со скоростью 50м/мин, а оса - 150м/мин, ответь на следующие вопросы. 1)Когда вылетела оса, расстояние между шмелём и осой было 200м. Через сколько минут оса догонит шмеля?

Автор: Гость