Сколько будет 5+5×5.......
Математика
Сколько будет 5+5×5.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 30 5×5=25 25+5=30
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