Сочинение срочно даю 35 баллов по картине А.Сайкиной "Детская спортивная школа"
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Сочинение срочно даю 35 баллов по картине А.Сайкиной "Детская спортивная школа"
Ответ(ы):
Гость:
1)На картине А. Сайкиной изображена спортивная детская школа. Там проходит гимнастика. Девочки разминаются. Девочек очень много. Все они в тренировочных костюмах, с подвязанными волосами. На этой картине я различаю три группы девочек: в центре, сбоку, сзади. Моё внимание привлекает девочка стоящая в центре. Она одета в красный купальник и белые гольфы. Девочка делает разминку. Сбоку девочка-гимнастка поправляет чешку. А с другого бока, на лавочке сидят тоже гимнастки. Одна смотрит на девочку в центре, а вторая наблюдает за тренером. На заднем плане тренер учит троих девочек новому упражнению с обручем. Девочки синхронно вытягивают обручи вверх и держат осанку. По тренеру видно что она очень опытная, и может быть даже чемпионкой. На самом заднем плане мы видим гимнастические снаряды: козла, турник и шведскую стенку. Мне картина понравилась, потому что она наполнена детскими эмоциями, мечтами, надеждами и конечно же победами. 2)Полотно Сайкиной переносит нас в обычный спортивный зал, на тренировку юных гимнасток. Многоплановый сюжет картины дает ощущение движения, динамики происходящего. Вот на переднем плане девушка в красном купальнике, «переводящая дыхание» после сложного выступления. А вот справа от нее и опоздавшая ученица, на ходу поправляет наспех надетую обувь. Несколько гимнасток на скамье внимательно слушают объяснения преподавателя. На заднем плане под руководством опытного тренера группа отрабатывает синхронное выступление с обручами. Художница (как она сама себя называла) сумела изобразить этих гимнасток почти летящими, нарисовав их в черных купальниках на фоне белой стены зала. Вообще, вся картина решена преимущественно в светлых тонах. Ощущение полета, какой-то воздушности автор передает нам и другими способами. Вот пол в зале, отполированный до глянцевого блеска. В нем отражаются фигуры спортсменок, и кажется, что они как бы парят в воздухе без опоры. Но эта визуальная легкость явно не авторская самоцель, а удобный смысловой фон, на котором ярким контрастом виден тяжелый труд девчонок и их тренеров, необходимость много и упорно работать, чтобы добиться высоких спортивных результатов. Раскрасневшиеся лица, слипшиеся от пота волосы, приоткрытый в тяжелом дыхании рот у одних, напряженный взгляд, вся поза, говорящая о желании не пропустить ни единого слова тренера у других, старательное, отточенное, прямо-таки математически выверенное гимнастическое движение - у третьих. Да, гимнастки на картине получились такие разные, не только внешне, а и по характеру, но мы верим - это будущие чемпионки. Почему? Да просто картина талантливому художнику, что называется, удалась.
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