Сократите дробь пожалуйста)))
Алгебра
Сократите дробь пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
((5x)^2*x^-4)/x^-9 * 2x^5 = ((5x)^2*x^-4)/x^-4 = (5x)^2 = 25x^2
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