Составь и запиши текст описание на тему весна
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Составь и запиши текст описание на тему весна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна-это лучшая пора. В это время начинают таять снега, появляется весенняя капель. Солнышко с каждым разом начинает греть все сильнее и сильнее. Из под земель начинают выбираться первые цветы, травинки и насекомые. На деревьях расспускаются почки. Повсюду чувствуется гармония и успокоение.
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