Составь и запиши задачу по таблице . цена 76руб и 49руб, количество?? одинаково , стои??ость 689руб?
Математика
Составь и запиши задачу по таблице . цена 76руб и 49руб, количество?? одинаково , стои??ость 689руб?
Ответ(ы):
Гость:
Цена акварели 76 рублей, а цена гуаши 49 рублей. Сколько можно купить гуаши и акварели одинакового колличества за 689 рублей?
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