Токарь за 1 час обрабатывает 16 заготовок а его ученик 12 над выполнением задания сн??чала 3 часа работал токарь затем токарь и ученик вместе работали втечение трех часов сколько всего заготовок они обработали за 6 часов

Математика

Токарь за 1 час обрабатывает 16 заготовок а его ученик 12 над выполнением задания сн??чала 3 часа работал токарь затем токарь и ученик вместе работали втечение трех часов сколько всего заготовок они обработали за 6 часов

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