Токарь за 1 час обрабатывает 16 заготовок а его ученик 12 над выполнением задания сн??чала 3 часа работал токарь затем токарь и ученик вместе работали втечение трех часов сколько всего заготовок они обработали за 6 часов
Математика
Токарь за 1 час обрабатывает 16 заготовок а его ученик 12 над выполнением задания сн??чала 3 часа работал токарь затем токарь и ученик вместе работали втечение трех часов сколько всего заготовок они обработали за 6 часов
Ответ(ы):
Гость:
16*3=48заготовок-токарь сделал за 3 часа 16*3+12*3=84 заготовки сделали вместе за 3 часа 48+84=132заготовки сделали за6 часов
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