У Миши 51 руб. У Кати 43 руб. часть денег они потратили причем Катя потратила столько сколько осталось у Миши а у него осталось 15 руб. сколько денег осталось у Миши

Математика
У Миши 51 руб. У Кати 43 руб. часть денег они потратили причем Катя потратила столько сколько осталось у Миши а у него осталось 15 руб. сколько денег осталось у Миши
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 рублей))))))))))))
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