У Миши 51 руб. У Кати 43 руб. часть денег они потратили причем Катя потратила столько сколько осталось у Миши а у него осталось 15 руб. сколько денег осталось у Миши

Математика

У Миши 51 руб. У Кати 43 руб. часть денег они потратили причем Катя потратила столько сколько осталось у Миши а у него осталось 15 руб. сколько денег осталось у Миши

Автор: Гость