В 1 день магазин продал 1 тонну 470 кг. арбузов , во 2 -на 315 килограмм меньше чем первый а в третий на 520кг больше чем во второй Сколько всего арбузов было продано за эти три дня

Математика

В 1 день магазин продал 1 тонну 470 кг. арбузов , во 2 -на 315 килограмм меньше чем первый а в третий на 520кг больше чем во второй Сколько всего арбузов было продано за эти три дня

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