В 1 день магазин продал 1 тонну 470 кг. арбузов , во 2 -на 315 килограмм меньше чем первый а в третий на 520кг больше чем во второй Сколько всего арбузов было продано за эти три дня

Математика
В 1 день магазин продал 1 тонну 470 кг. арбузов , во 2 -на 315 килограмм меньше чем первый а в третий на 520кг больше чем во второй Сколько всего арбузов было продано за эти три дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 т 470кг=1470кг 1)1 470-315=1 155кг--во 2 день 2)1155+520=1675кг--в 3 день 3)1 470+1155+1675=4300кг арб продали за 3 дня
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