В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок купил каждый мальчик?
Математика
В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок купил каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+16=24 24÷6=4 1теннис стоит 4доллара 8÷4=2 денис 16÷4=4 костик денис купил 2теннисок костик купил 4теннисок
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В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок к...
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