В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок купил каждый мальчик?

Математика

В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок купил каждый мальчик?

Автор: Гость