В двух пачках было 40 тетрадей.Когда из первой пачки взяли 10 тетрадей,то тетрадей в пачках стало поровну.Сколько тетрадей было во второй пачке первоночально?
Математика
В двух пачках было 40 тетрадей.Когда из первой пачки взяли 10 тетрадей,то тетрадей в пачках стало поровну.Сколько тетрадей было во второй пачке первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-10=30(т) 30:2=15(т) Ответ: во второй пачке было 15 тетрадей.
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