В двух пачках было 40 тетрадей.Когда из первой пачки взяли 10 тетрадей,то тетрадей в пачках стало поровну.Сколько тетрадей было во второй пачке первоночально?

Математика

В двух пачках было 40 тетрадей.Когда из первой пачки взяли 10 тетрадей,то тетрадей в пачках стало поровну.Сколько тетрадей было во второй пачке первоночально?

Автор: Гость