В магазин привезли 400 килограмм зеленого и Черного винограда в нескольких коробках был черный виноград по 9 килограмм в каждой А в 32 коробках зеленый виноград полосы в каждую сколько коробок черного винограда привезли в магазин
Математика
В магазин привезли 400 килограмм зеленого и Черного винограда в нескольких коробках был черный виноград по 9 килограмм в каждой А в 32 коробках зеленый виноград полосы в каждую сколько коробок черного винограда привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие нужно 32 коробки умножить на 9 килограмм получается 288 килограмм затем от 4 100 килограмм отнимаем 288 получаем определённое количество килограмм и делим на 9 в ответе получится Сколько всего коробок приветливый
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