В магазин привезли 400 килограмм зеленого и Черного винограда в нескольких коробках был черный виноград по 9 килограмм в каждой А в 32 коробках зеленый виноград полосы в каждую сколько коробок черного винограда привезли в магазин

Математика

В магазин привезли 400 килограмм зеленого и Черного винограда в нескольких коробках был черный виноград по 9 килограмм в каждой А в 32 коробках зеленый виноград полосы в каждую сколько коробок черного винограда привезли в магазин

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