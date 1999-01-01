В одном доме 9 этажей а в другом на 6 этажей больше Найдите количество этажей в доме

Математика
В одном доме 9 этажей а в другом на 6 этажей больше Найдите количество этажей в доме
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+6=15 ответ : 15 этожей
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