В одном доме 9 этажей а в другом на 6 этажей больше Найдите количество этажей в доме
Математика
В одном доме 9 этажей а в другом на 6 этажей больше Найдите количество этажей в доме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+6=15 ответ : 15 этожей
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