В спортивный бассейн вмещается 2450000 л воды бассейн наполняется тремя трубами:первая-148 л воды в минуту,вторую-209л воды,через третью-246 л. заполнится ли бассейн,если все три трубы будут открыты в течение 37 минут?
Математика
В спортивный бассейн вмещается 2450000 л воды бассейн наполняется тремя трубами:первая-148 л воды в минуту,вторую-209л воды,через третью-246 л. заполнится ли бассейн,если все три трубы будут открыты в течение 37 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
148*37=5476л. 209*37=7733л 246*37=9102л 5476+7733+9102=22311л нет не заполнится
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