В спортивный бассейн вмещается 2450000 л воды бассейн наполняется тремя трубами:первая-148 л воды в минуту,вторую-209л воды,через третью-246 л. заполнится ли бассейн,если все три трубы будут открыты в течение 37 минут?

Математика

В спортивный бассейн вмещается 2450000 л воды бассейн наполняется тремя трубами:первая-148 л воды в минуту,вторую-209л воды,через третью-246 л. заполнится ли бассейн,если все три трубы будут открыты в течение 37 минут?

Автор: Гость