В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором вагонах вместе 66 пас??ажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне я решил: 1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)10...

Математика
В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором вагонах вместе 66 пас??ажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне я решил: 1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)100-69=31(п.)-во втором. 3.)34+31=65(п.)- вот тут мне нужно пояснение 4.)100-65=35(п.)-в третьем.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)100-66=34- в третьем вагоне(потому что мы отняли сумму первого и второго вагонов) 2)69-34=35-во втором вагоне(69-сумма второго и третьего) 3)100-35-34=31-в первом вагоне. Проверка: 31+35=66 34+35=69
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