В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором вагонах вместе 66 пас??ажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне я решил: 1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)10...

Математика

В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и во втором вагонах вместе 66 пас??ажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне я решил: 1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)100-69=31(п.)-во втором. 3.)34+31=65(п.)- вот тут мне нужно пояснение 4.)100-65=35(п.)-в третьем.

Автор: Гость