В туристической поездке Андрей сделал 70 фотографий. он сделал на 10 фотографий мен??ше ,чем его брат смогут ли братья разместить все свои фотографии в альбоме, который вмещает 140 фотографий? Запиши решение и ответ.

Математика

В туристической поездке Андрей сделал 70 фотографий. он сделал на 10 фотографий мен??ше ,чем его брат смогут ли братья разместить все свои фотографии в альбоме, который вмещает 140 фотографий? Запиши решение и ответ.

Автор: Гость