В туристической поездке Андрей сделал 70 фотографий. он сделал на 10 фотографий мен??ше ,чем его брат смогут ли братья разместить все свои фотографии в альбоме, который вмещает 140 фотографий? Запиши решение и ответ.
Математика
В туристической поездке Андрей сделал 70 фотографий. он сделал на 10 фотографий мен??ше ,чем его брат смогут ли братья разместить все свои фотографии в альбоме, который вмещает 140 фотографий? Запиши решение и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+80=150. Ответ: НЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Решите задачу: Портниха купила 7 метров шелка и 9 метров шерсти по одинаковой цене ?? заплатила А рублей.Сколько стоит 1 метр шерсти?
Другие предметы
Докажите ,что в сельской хозяйстве Кубани были достигнуты значительные успехи .Используйте местный материал
Математика
Окружающий мир